Рафинья получил серьезную травму и может пропустить матч с «Реалом»

Бразилец получил повреждение в первом тайме домашней игры против «Севильи» (1:0).
По информации As, клубные врачи каталонского клуба на данный момент склоняются к тому, что Рафинья выбыл как минимум на месяц.
Более точные сроки восстановления станут известны после углубленного медобследования.
Рафинья пропустит не менее пяти матчей, в том числе встречу с мадридским «Реалом», которая состоится 28 октября.
Рафинья провел в текущем чемпионате Испании шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.