Рафинья получил серьезную травму и может пропустить матч с «Реалом»

Атакующий полузащитник «Барселоны»не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы мышц бедра.

Бразилец получил повреждение в первом тайме домашней игры против «Севильи» (1:0).

По информации As, клубные врачи каталонского клуба на данный момент склоняются к тому, что Рафинья выбыл как минимум на месяц.

Более точные сроки восстановления станут известны после углубленного медобследования.

Рафинья пропустит не менее пяти матчей, в том числе встречу с мадридским «Реалом», которая состоится 28 октября.

Рафинья провел в текущем чемпионате Испании шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.