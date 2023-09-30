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    Рафинья получил серьезную травму и может пропустить матч с «Реалом»

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы мышц бедра.

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    Бразилец получил повреждение в первом тайме домашней игры против «Севильи» (1:0).

    По информации As, клубные врачи каталонского клуба на данный момент склоняются к тому, что Рафинья выбыл как минимум на месяц.

    Более точные сроки восстановления станут известны после углубленного медобследования.

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    • Рафинья пропустит не менее пяти матчей, в том числе встречу с мадридским «Реалом», которая состоится 28 октября.

    Рафинья провел в текущем чемпионате Испании шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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