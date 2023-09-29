ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев проиграл второй бой за год. «Атаману» не видать титульника с Махачевым
    Все новости спорта

    Источник: «Байер» не будет препятствовать переходу Хаби Алонсо в «Реал»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Руководство «Байера» не будет против того, чтобы Хаби Алонсо возглавил «Реал». Об этом сообщает The Athletic.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Напомним, что Алонсо является одним из кандидатов на пост главного тренера «Реала». Сам специалист уже прокомментировал эту новость.

    Хаби Алонсо выступал за «Реал» в качестве футболиста, с которым выигрывал Лигу чемпионов.

    В нынешнем сезоне «Байер» под руководством испанского специалиста занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 13-ю очками в активе. Команда выиграла 4 из 5-и матчей на старте сезона.

  • Бундеслига. «Байер» и «Бавария»: двоевластию быть!
  • Итоги 5-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 25/09/2023

    • В следующем матче «Байер» встретится с «Майнцем» в рамках 6-го тура Бундеслиги. Начало встречи в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Севилья» очки у «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Кто прервет свою неудачную серию?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Покончит ли с победами «Хоффенхайма» «Дортмунд»?
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры