Источник: «Байер» не будет препятствовать переходу Хаби Алонсо в «Реал»

Руководствоне будет против того, чтобывозглавил. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, что Алонсо является одним из кандидатов на пост главного тренера «Реала». Сам специалист уже прокомментировал эту новость.

Хаби Алонсо выступал за «Реал» в качестве футболиста, с которым выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «Байер» под руководством испанского специалиста занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 13-ю очками в активе. Команда выиграла 4 из 5-и матчей на старте сезона.

В следующем матче «Байер» встретится с «Майнцем» в рамках 6-го тура Бундеслиги. Начало встречи в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.