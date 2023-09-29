Источник: «Байер» не будет препятствовать переходу Хаби Алонсо в «Реал»

Напомним, что Алонсо является одним из кандидатов на пост главного тренера «Реала». Сам специалист уже прокомментировал эту новость.
Хаби Алонсо выступал за «Реал» в качестве футболиста, с которым выигрывал Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне «Байер» под руководством испанского специалиста занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 13-ю очками в активе. Команда выиграла 4 из 5-и матчей на старте сезона.
В следующем матче «Байер» встретится с «Майнцем» в рамках 6-го тура Бундеслиги. Начало встречи в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.