Бундеслига. «Байер» и «Бавария»: двоевластию быть!

Изменения в турнирной таблице
«Бавария» и «Байер» хоть и набрали одинаковое количество баллов после матчей 5-го тура. Однако мюнхенский клуб всё-же смог обойти «фармацевтов» в турнирной таблице по дополнительным показателям.
Также вышло между «Штутгартом» (3 место) и «Лейпцигом» (4 место), которые поменялись местами. Поднялась в чемпионате «Боруссия» Д (6 место), сместив «Вольфсбург» на 7-ю строчку.
Календарь и таблица Бундеслиги
На две ступеньки вниз опустился «Унион» (10 место), который пропустил вперёд «Айнтрахт» (8 место) и «Фрайбург» (9 место).
Лидеры Бундеслиги
Вот уже на протяжении пяти туров лидер в чемпионате Германии не меняется. «Бавария» и «Байер» с самого старта сезона забрались на первые места и не собираются их отдавать. Оба клуба заработали по 13 очков из 15 возможных. По два балла команды потеряли, сыграв друг с другом вничью.
Итак, на первом месте по дополнительным показателям идет действующий чемпион — «Бавария». «Красная машина» забила на три мяча больше, чем соперник.
В рамках 5-го тура мюнхенская команда одержала крупную победу над «Бохумом» (7:0). В составе «Баварии» хет-триком отметился Гарри Кейн. Ещё по голу забили Эрик Шупо-Мотинг, Маттейс де Лигт, Лерой Зане и Матис Тель.
На втором месте расположился «Байер», у команды из Леверкузена за плечами победа над новичком немецкого чемпионата — ФК «Хайденхайм» (4:1).
В составе «фармацевтов» дубль оформил Виктор Бонифасе, еще по мячу забили Йонас Хофманн и Амин Адли.
Основные преследователи
Ещё 4 команды стараются не отставать от лидеров чемпионата Германии. На третьей строчке первенства расположился «Штутгарт». «Швабы» в 5-м туре нанесли поражение одному из аутсайдеров турнира — команде «Дармштадт 98» (2:1).
Четвертое место у «Лейпцига», который добился виктории в матче против «Боруссии» из Гладбаха (1:0). Пятую строчку занимает «Хоффенхайм» — эта команда выиграла у берлинского «Униона» (2:0).
«Штутгарт», «Лейпциг» и «Хоффенхайм» набрали после 5 матчей по 12 очков. На один балл меньше у дортмундской «Боруссии». «Чёрно-жёлтые» в завершившемся туре смогли переиграть прямого конкурента — «Вольфсбург» (1:0). Победный гол в составе «шмелей» на 68-й минуте забил Марко Ройс.
Тур № 6
В следующей игре Бундеслиги «Боруссия» Д проведет еще одну встречу с основным конкурентом. Это будет гостевая игра против «Хоффенхайма», которая состоится в пятницу, 29 сентября.
В субботу, 30 сентября в игру вступят лидеры немецкого первенства: «Бавария» отправится в гости к «Лейпцигу», а «Байер» на выезде сыграет против «Майнца».
Матчи 6-го тура чемпионата Германии пройдут с 29 сентября по 1 октября.