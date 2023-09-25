Бундеслига. «Байер» и «Бавария»: двоевластию быть!

«Байер» и «Бавария» продолжают лидировать в Бундеслиге. «Лейпциг», «Штутгарт» и «Хоффенхайм» преследуют по пятам и пока не собираются отступать. А вот «Вольфсбург» сошёл с дистанции — его место заняла «Боруссия» из Дортмунда.

Изменения в турнирной таблице

«Бавария» и «Байер» хоть и набрали одинаковое количество баллов после матчей 5-го тура. Однако мюнхенский клуб всё-же смог обойти «фармацевтов» в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Также вышло между «Штутгартом» (3 место) и «Лейпцигом» (4 место), которые поменялись местами. Поднялась в чемпионате «Боруссия» Д (6 место), сместив «Вольфсбург» на 7-ю строчку.

Календарь и таблица Бундеслиги

На две ступеньки вниз опустился «Унион» (10 место), который пропустил вперёд «Айнтрахт» (8 место) и «Фрайбург» (9 место).

Лидеры Бундеслиги

Вот уже на протяжении пяти туров лидер в чемпионате Германии не меняется. «Бавария» и «Байер» с самого старта сезона забрались на первые места и не собираются их отдавать. Оба клуба заработали по 13 очков из 15 возможных. По два балла команды потеряли, сыграв друг с другом вничью.

Итак, на первом месте по дополнительным показателям идет действующий чемпион — «Бавария». «Красная машина» забила на три мяча больше, чем соперник.

В рамках 5-го тура мюнхенская команда одержала крупную победу над «Бохумом» (7:0). В составе «Баварии» хет-триком отметился Гарри Кейн. Ещё по голу забили Эрик Шупо-Мотинг, Маттейс де Лигт, Лерой Зане и Матис Тель.

Гарри Кейн, игрок «Баварии» globallookpress.com

На втором месте расположился «Байер», у команды из Леверкузена за плечами победа над новичком немецкого чемпионата — ФК «Хайденхайм» (4:1).

В составе «фармацевтов» дубль оформил Виктор Бонифасе, еще по мячу забили Йонас Хофманн и Амин Адли.

Основные преследователи

Ещё 4 команды стараются не отставать от лидеров чемпионата Германии. На третьей строчке первенства расположился «Штутгарт». «Швабы» в 5-м туре нанесли поражение одному из аутсайдеров турнира — команде «Дармштадт 98» (2:1).

Четвертое место у «Лейпцига», который добился виктории в матче против «Боруссии» из Гладбаха (1:0). Пятую строчку занимает «Хоффенхайм» — эта команда выиграла у берлинского «Униона» (2:0).

«Штутгарт», «Лейпциг» и «Хоффенхайм» набрали после 5 матчей по 12 очков. На один балл меньше у дортмундской «Боруссии». «Чёрно-жёлтые» в завершившемся туре смогли переиграть прямого конкурента — «Вольфсбург» (1:0). Победный гол в составе «шмелей» на 68-й минуте забил Марко Ройс.

Тур № 6

В следующей игре Бундеслиги «Боруссия» Д проведет еще одну встречу с основным конкурентом. Это будет гостевая игра против «Хоффенхайма», которая состоится в пятницу, 29 сентября.

В субботу, 30 сентября в игру вступят лидеры немецкого первенства: «Бавария» отправится в гости к «Лейпцигу», а «Байер» на выезде сыграет против «Майнца».

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Матчи 6-го тура чемпионата Германии пройдут с 29 сентября по 1 октября.