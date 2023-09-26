Вада: «Факел» выходил на поле умирать, однако мы выстояли

Полузащитник казанского «Рубина»прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (1:0).

27-летний аргентинец вышел на поле на 83-й минуте матча, а на 85-й забил победный для своей команды мяч.

«Была непростая игра, за шесть очков. Но мы использовали все наработки, которые были у нас на тренировках, поэтому и получили награду в виде победы.

Забил победный гол, как оценю? Прежде всего я рад за команду. И этот гол стал результатом работы, которую мы проводили по ходу недели.

"Факел" показал, что он непростой соперник, и доказал это в очередной раз. Они выходили на поле умирать, но в ключевых отрезках игры мы выстояли», — приводит слова Вады «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» объявил о переходе Валентина Вады на правах свободного агента 14 сентября. Хавбек провёл за казанцев лишь две игры, оба раза выходя на замену.

Календарь и таблица РПЛ

«Рубин» занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав девять очков в девяти матчах.