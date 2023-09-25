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    Рахимов: Победа очень важна для психологического состояния команды

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча против «Факела» (1:0).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Не могу сказать, что доволен реализацией команды. Было два момента, которые нужно было реализовывать, но нужно отдать должное игрокам команды за их желание. Они сделали всё возможное. Победа очень важна для психологического состояния команды. Говорил игрокам, что нужно чуть быстрее выходить из‑под давления. Мы поначалу не приспособились к этому полю, потому что не знали его особенностей, и соперник успевал нас накрывать.

    Что были за поправки? Тактического характера. Мы часто запаздывали с возвратом за линию мяча, когда были штрафные у соперника. Нужно было перекрывать инсайдные позиции.

    Вада? Он очень хорошо работает с мячом. Сказал, что он должен играть в атаку, так как нам нужно забить. Говорить о том, что он забил, потому что я сказал, неправильно, это стечение обстоятельств», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    После этой победы команда Рашида Рахимова покинула зону вылета и теперь занимает 12-е место с 9 очками. «Факел» находится на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 баллами.

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