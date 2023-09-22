Тренер «Ариса» раскритиковал Кокорина после матча со «Спартой»

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Кокорин забил один из двух мячей «Ариса», реализовав пенальти в начале первого тайма.
«Я ожидал от Саши большего в первом тайме против "Спарты", у него было много брака. Во втором тайме он отлично сыграл.
Ему нужно, как говорится, вкатиться после "Фиорентины", вернуться в игровой тонус. Он горит желанием, пашет на тренировках. Мне это нравится. Весь вопрос только во времени.
Я доволен его отдачей, старанием и подходом к тренировкам. Всё будет нормально», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».