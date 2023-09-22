ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • 12:40
    • Нагельсманн возглавил сборную Германии
  • 12:38
    • Бригада Карасева обслужит матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА
  • 11:39
    • Сафиуллин выиграл у Эванса и вышел в четвертьфинал в Чэнду
  • 11:23
    • «Арсенал» продлил контракт с капитаном команды
  • 11:12
    • В РФС ответили на обвинения со стороны Слуцкого
    Все новости спорта

    Тренер «Ариса» раскритиковал Кокорина после матча со «Спартой»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Александр Кокорин Арис Лига Европы
    Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский оценил игру Александра Кокорина в матче с пражской «Спартой» (2:3) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    Кокорин забил один из двух мячей «Ариса», реализовав пенальти в начале первого тайма.

    «Я ожидал от Саши большего в первом тайме против "Спарты", у него было много брака. Во втором тайме он отлично сыграл.

  • Кокорин о поражении от «Спарты»: «Арис» пропускал голы в простых ситуациях
  • Читайте по теме

    • Ему нужно, как говорится, вкатиться после "Фиорентины", вернуться в игровой тонус. Он горит желанием, пашет на тренировках. Мне это нравится. Весь вопрос только во времени.

    Я доволен его отдачей, старанием и подходом к тренировкам. Всё будет нормально», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» тоже проиграет бодрой «Ницце»?
  • «Монако»— «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Атлетик» и «Алавес» снова проведут «низовой» матч?
  • «Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Торпедо» победить КАМАЗ?
  • КАМАЗ — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако— Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры