В первом туре группы G испанский «Реал Сосьедад» на домашней арене сыграет с финалистом прошлого сезона — миланским «Интером». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал Сосьедад»

Клуб из Сан-Себастьяна пробился в групповой этап Лиги Чемпионов впервые с сезона 2013/2014. В том розыгрыше турнира «Реал Сосьедад» занял последнее место в квартете с «Манчестер Юнайтед», «Байером» и донецким «Шахтером».

В прошлом сезоне «бело-голубые» выступали в Лиге Европы. «Реал Сосьедад» опередил «Манчестер Юнайтед» в борьбе за первую строчку в группе и напрямую вышел в 1/8 финала. Правда там испанскую команду сразу же настигла неудача. Клуб из Сан-Себастьяна по сумме двух встреч уступил будущему финалисту — «Роме».

В крайнем туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» играл на выезде против мадридского «Реала». Подопечные Иманоля Альгуасиля с минимальным преимуществом вели после первого тайма, но во втором половину пропустили дважды и уступили (1:2). После 5-ти матчей «Реал Сосьедад» идет 11-м в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 6 очков.

«Интер»

«Интер» в прошлом сезоне добрался до финала Лиги Чемпионов. На пути к главному матчу итальянская команда выбила из турнира два португальских коллектива — «Порту» и «Бенфику», а в полуфинале разобралась в дерби с «Миланом». Однако завоевать «ушастого» подопечным Симоне Индзаги не удалось. Миланский клуб со счетом 0:1 уступил «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Серии А «Интер» стал третьим, а также выиграл Кубок Италии. Финальный матч против «Фиорентины» завершился со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

На старте нового сезона чемпионата Италии коллектив Индзаги не потерял ни одного очка в 4-х матчах и на данный момент возглавляет турнирную таблицу Серии А. В крайнем туре «Интер» в принципиальном поединке разгромил «Милан» (5:1).

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в 1979 году в Кубке УЕФА. Дома «Интер» выиграл со счетом 3:0, а матч в Испании завершился в пользу «Реала Сосьедад» (2:0).

Прямая речь

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль:

— «Для меня очевидно, что "Интер" — очень разносторонняя команда, способная высоко прессинговать, до конца преследуя игроков парами. Они очень динамичны в атаке, обладают высоким классом и огромной физической мощью. У "Интера" столько положительных качеств, что если перечислять их все, то лучше не выходить на поле».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Интер» с коэффициентом 2.47.