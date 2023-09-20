«Лилль» — «Олимпия»: счет матча 2:0, обзор голов

Жонатан Дэвид Фото: globallookpress.com
Точными ударами отметились Жонатан Дэвид с пенальти и Юсуф Языджи.
Футбол. Лига конференций. Группа A
Лилль — Олимпия Любляна 2:0
Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (пенальти) (43'), 2:0 Юсуф Язиджи (90 + 4') Лилль: Люка Шевалье, Тьяго Сантос (Алешандро Рибейро, 46'), Бафоде Диаките, Самуэль Юмтити, Габриэль Гудмундссон, Анхель Гомес, Бенжамен Андре, Эдон Жегрова (Юсуф Язиджи, 46'), Иван Кавалейру (Реми Кабелла, 68'), Хакон-Арнар Харальдссон (Алан Виржиниус, 90'), Джонатан Дэвид Олимпия Любляна: Руй Педру (Marko Brest, 78'), Адмир Бристрич (Педро Лукас, 69'), Неманья Мотика (Мустафа Нукич, 69'), Иван Посавец (Саар Фадида, 58'), Тими Элшник, Агустин Доффо, Давид Суалехе (Альяж Крефл, 78'), Ахмет Мухамедбегович, Марцел Ратник, Жорже Силва, Матевж Видовшек Предупреждения: Руй Педру (35'), Тими Элшник (39'), Анхель Гомес (53')
Таким образом, «Лилль» набрал первые три очка в своей группе. Также в квартете с ними находятся «Слован» и «Клаксвик».