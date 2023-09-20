ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев встретится с Гамротом, Митчелл подерется против Иге. Анонс карда UFC Vegas 79
  • 17:13
    • ЦСКА по пенальти переиграл «Сочи» в Кубке России
  • 17:06
    • Команда Гончаренко победила «Локомотив» в серии пенальти
    Все новости спорта

    Далич — о травме Перишича: Уверен, что Иван поедет с нами на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Хорватии Евро-2024
    Главный тренер сборной Златко Далич дал комментарий по поводу тяжелой травмы полузащитника Ивана Перишича.

    Златко Далич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златко Далич

    Напомним, что сегодня, 20 сентября, стало известно, что футболист «Тотенхэма» порвал на тренировке переднюю крестообразную связку колена и ему предстоит операция.

    «Я уверен, что Иван будет с нами на Евро-2024 следующим летом. Мы должны пробиться на турнир ради него. Я знаю его оптимизм, он проведет реабилитацию максимально эффективно. Я не могу представить сборную Хорватии без Ивана. Мы все поддерживаем его», — заявил Далич пресс-службе сборной Хорватии.

    Стандартный срок восстановления при такой травме составляет около полугода. Евро-2024 стартует 10 июня в Германии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Посыпет ли «Бавария» соль на раны «Манчестер Юнайтед»?
  • «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Миланская команда сможет увезти три очка из Сан-Себастьяна
  • «Реал Сосьедад» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • Одолеет ли «Зенит» грозненцев?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Брага — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры