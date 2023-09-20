Далич — о травме Перишича: Уверен, что Иван поедет с нами на Евро-2024

Главный тренер сборнойдал комментарий по поводу тяжелой травмы полузащитника

Напомним, что сегодня, 20 сентября, стало известно, что футболист «Тотенхэма» порвал на тренировке переднюю крестообразную связку колена и ему предстоит операция.

«Я уверен, что Иван будет с нами на Евро-2024 следующим летом. Мы должны пробиться на турнир ради него. Я знаю его оптимизм, он проведет реабилитацию максимально эффективно. Я не могу представить сборную Хорватии без Ивана. Мы все поддерживаем его», — заявил Далич пресс-службе сборной Хорватии.

Стандартный срок восстановления при такой травме составляет около полугода. Евро-2024 стартует 10 июня в Германии.