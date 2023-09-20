Беллингем: Я заинтересован сохранить свою текущую форму

Полузащитникподвел итог матча против(1:0), в котором его гол стал победным.

«Думаю, что "Реал" доминировал в этом матче, создавал хорошие голевые моменты, поэтому заслужил победу.

Я очень благодарен персоналу, партнерам по команде, которые проделали огромную работу по тому, чтобы я интегрировался в клуб.

Я заинтересован сохранить свою текущую форму. Мы находимся в хорошей форме, но на этой стадии сезона не достигается никаких побед.

Я уверен в себе, но на самом деле не мог рассчитывать на то, что все начнется так здорово с точки зрения голов.

Мы сыграли пять матчей в Ла Лиге, один — в Лиге чемпионов и одержали шесть побед, так что нам не на что жаловаться.

Надеюсь, что продолжу забивать голы на 94-й или 95-й минутах. Хотя моему сердцу и клубу пойдет на пользу, если забивать пораньше», — цитирует Беллингема официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Реал» отправится на выезд к «Наполи», а «Унион» в Берлине будет принимать португальскую «Брагу».