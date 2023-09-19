ПСЖ — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

одержала уверенную победу над дортмундской(2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол парижане забили в самом начале 2-го тайма. Арбитр назначил пенальти в ворота «шмелей», а лидер ПСЖ Килиан Мбаппе уверенно пробил с точки — 1:0.

Точку в этом матче поставил защитник хозяев Ашраф Хакими, попав точно в левый угол ворот. Без шансов для голкипера соперника — 2:0.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F ПСЖ — Боруссия Д 2:0 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (49'), 2:0 Ашраф Хакими (58') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Милан Шкриньяр, Лукас Эрнандес (Перейра Данилу, 88'), Warren Zaire-Emery, Мануэль Угарте, Витор Феррейра (Ли Кан Ин, 80'), Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (Гонсалу Рамуш, 80'), Килиан Мбаппе Боруссия Д: Карим Адейеми, Дониелл Мален (Никлас Фуллкруг, 62'), Мариус Вольф (Рами Бенсебаини, 77'), Юлиан Брандт (Марко Ройс, 62'), Эмре Джан (Jamie Bynoe-Gittens, 76'), Марсель Забитцер (Феликс Нмеча, 14'), Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Грегор Кобель Предупреждения: Нико Шлоттербек (66'), Эмре Джан (67'), Юлиан Рюэрсон (89')

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ встретится с «Ньюкаслом» 4 октября, а «Боруссия» в тот же день сыграет с «Миланом».