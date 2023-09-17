Мелкадзе: Свое будущее в «Сочи» с руководством не обсуждал

Форвард «Сочи»высказался о своем будущем в команде. Соглашение с игроком истекает в июне 2024 года.

«Свое будущее в "Сочи" с руководством не обсуждал. Не знаю, хочу ли остаться. Подумайте логично, посмотрите, сколько я играю. Нужно тренироваться. Сейчас у меня контракт, тут не играет роль желания. Доволен ли я такой ситуацией? Нет. Покажи мне хоть одного игрока, который доволен тем, что происходит в команде. Сейчас в "Сочи" довольных людей в структуре клуба нет. Результатов нет», — сказал Мелкадзе «СЭ».

16 сентября «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ.