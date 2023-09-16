ЦСКА — «Крылья Советов»: счет матча 2:2, обзор голов

В 8-м туре чемпионата России ЦСКА принимал «Крылья Советов». Встреча состоялась в Москве.

Красно-синие сыграли вничью. Матч закончился вничью 2:2.

В составе самарского клуба голы забили Николай Рассказов и Никита Салтыков. У хозяев отличились Антон Заболотный и Федор Чалов.

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С 62-й минуты армейцы играли вдесятером из-за удаления Виллиана Роши. В конце встречи арбитр удалил с поля еще и Александра Солдатенкова.



Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Крылья Советов 2:2 Голы: 0:1 Николай Рассказов (2'), 0:2 Никита Салтыков (22'), 1:2 Антон Заболотный (пенальти) (32'), 2:2 Фёдор Чалов (75') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Khellven, Саша Зделар, Константин Кучаев, Адольфо Гайч, Oblyakov I., Антон Заболотный, Davila V. Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Гленн Бейл, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Амар Рахманович, Сергей Бабкин, Юрий Горшков, Владислав Шитов, Никита Салтыков Предупреждения: Иван Ломаев (31'), Виллиан Роша (37'), Саша Зделар (40'), Виллиан Роша (62'), Фернандо Костанца (66'), Гленн Бейл (87') Удаление: Александр Солдатенков (90+1')

«Крылья Советов» набрали 15 очков и поднялись на 3-е место в таблице. ЦСКА (12) идет на 7-м месте.