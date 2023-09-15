Новичок «Тоттенхэма» признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма»признан лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце Мэддисон провел три матча, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

На награду также претендовали нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи, полузащитник «Вест Хэма» Джеррод Боуэн, полузащитник «Брентфорда» Бриан Мбемо, полузащитник «Брайтона» Каору Митома и хавбек «Манчестер Сити» Родри.

«Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после четырех туров. В ближайшем матче «шпоры» сыграют на своем поле с «Шеффилд Юнайтед».

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, Мэддисон перешел в «Тоттенхэм» из «Лестера» перед началом сезона.