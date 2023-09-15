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    Новичок «Тоттенхэма» признан лучшим игроком месяца в АПЛ

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон признан лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

    Джеймс Мэддисон
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    Джеймс Мэддисон

    В прошлом месяце Мэддисон провел три матча, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

    На награду также претендовали нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи, полузащитник «Вест Хэма» Джеррод Боуэн, полузащитник «Брентфорда» Бриан Мбемо, полузащитник «Брайтона» Каору Митома и хавбек «Манчестер Сити» Родри.

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    Напомним, Мэддисон перешел в «Тоттенхэм» из «Лестера» перед началом сезона.

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