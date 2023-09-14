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    Сусо назвал Сампаоли худшим тренером, с которым довелось работать

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    Полузащитник «Севильи» Сусо назвала лучшего и худшего тренера в его карьере.

    Сусо
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    Сусо

    «Самый лучший — Луис Энрике. Он был у меня в сборной, и я считаю его лучшим из всех, кто у меня был. Худший? Сампаоли.

    В декабре я разговаривал с Мончи, и он спросил меня "Сусо, что мы будем делать?" Я только что восстановился после травмы лодыжки. Легче всего было сказать: "Я ухожу, постараюсь войти в ритм другой команды и провести несколько матчей". Но я сказал ему, что продержусь дольше, чем Сампаоли, и что в итоге буду играть.

    Это был неприятный момент, хотя я был уверен, что, когда у меня будет несколько игр за плечами, я помогу команде. У Сампаоли были очень хорошие концепции, но в тот момент, возможно, это было не то, что нужно. Если бы эти схемы сработали, никто ничего не сказал бы, но в тот момент это было не то, что нужно, и всё пошло не так.

    Слова Хосе Луиса Мендилибара о том, что ему следует больше бегать? Они были вырваны из контекста. Он сказал, что если я хочу играть справа, то должен больше бегать.

    Это точки зрения, нам всем не нравится одно и то же. Мы поговорили, и я сказал ему, что меня это не задевает. Мы оба были честны. Он очень хороший человек, искренний, прозрачный, ко всем относится одинаково. Это важно и трудно», — приводит слова Сусо Mundo Deportivo.

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    • В прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей за «Севилью» в Примере, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. В сезоне 2019/2020 Сусо сыграл в 16-и встречах за «Милан», забил гол и отдал 2 ассиста.

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