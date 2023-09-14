Осинькин: Жду Пиняева в Европе

Главный тренервысказался о хавбеке

«Пиняев — умный парень, умеет анализировать и хочет становиться лучше в каждом матче. Если что-то не получилось, неважно, кто и что скажет, напишет, он сам будет над этой проблемой думать и, скорее всего, примет правильное решение. Он просто еще слишком молод, чтобы быть по-настоящему стабильным.

Через какое время жду его в Европе? Жду, но когда — вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в "Локомотиве" сможет сделать тот шаг, за которым он пришел в этот клуб. Сережа должен стать еще сильнее, стабильнее, усилить игру во многих компонентах. Уезжать ради отъезда не стоит, в Европу надо ехать готовым. Уверен, что эти шаги он сможет сделать за один-два сезона», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 18-летний россиянин забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за железнодорожников во всех турнирах.