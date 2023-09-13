Тухель разочарован игрой де Лигта

Игрой центрального защитника «Баварии»очень недоволен сообщает TZ.

По мнению наставника «Баварии», 24-летний голландец медленно набирает физические кондиции, редко использует вертикальные передачи, а в основном пасует поперек поля без продвижения вперед.

Тухель считает, что Упамекано и Ким сейчас играют значительно сильнее де Лигта. Голландец понимает свои недостатки, согласен с тем что слабее француза и корейца, и намерен побороться с ними за место в основном составе.

В этом сезоне де Лигт сыграл в Бундеслиге всего три матча, во всех выйдя на замену и проведя на поле лишь 11 минут. В 2022 году «Бавария» купила его у «Ювентуса» за € 67 млн.