ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаБесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
  • 15:06
    • Фернанду Сантуш покинет пост главного тренера сборной Польши
  • 13:31
    • «Крылья Советов» выкупили Бабкина у «Локомотива»
  • 12:30
    • Овечкин высказался об отказе НХЛ вводить санкции против россиян
    Все новости спорта

    Тухель разочарован игрой де Лигта

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Ювентус Серия A Футбол Италии
    Игрой центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта очень недоволен Томас Тухель, сообщает TZ.

    Маттийс де Лигт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттийс де Лигт

    По мнению наставника «Баварии», 24-летний голландец медленно набирает физические кондиции, редко использует вертикальные передачи, а в основном пасует поперек поля без продвижения вперед.

    Тухель считает, что Упамекано и Ким сейчас играют значительно сильнее де Лигта. Голландец понимает свои недостатки, согласен с тем что слабее француза и корейца, и намерен побороться с ними за место в основном составе.

    В этом сезоне де Лигт сыграл в Бундеслиге всего три матча, во всех выйдя на замену и проведя на поле лишь 11 минут. В 2022 году «Бавария» купила его у «Ювентуса» за € 67 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто заберет два очка в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Уфимцы утонут в «Волге»
  • «Волга» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Северсталь» готовится еще раз крупно обыграть «Сочи»
  • «Северсталь» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Остапенко — Коллинс
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Наварро — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры