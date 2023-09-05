Антони исключили из сборной Бразилии

Футболиста «Манчестер Юнайтед»исключили из состава сборной Бразилии, сообщает TNT Sports BR.

Ранее бывшая девушка бразильца Габриэла Каваллин обвинила игрока в домашнем насилии. Сам Антони опроверг все обвинения в свой адрес.

«В связи с фактами, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и касаются нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони, которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и CBF организация сообщает, что спортсмен выведен из состава сборной Бразилии», — говорится в заявлении CBF.

Вместо Антони в сборную вызван нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. Бразилия в сентябре проведет матчи против Боливии (9 сентября) и Перу (13 сентября).