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    Антони исключили из сборной Бразилии

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии
    Футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони исключили из состава сборной Бразилии, сообщает TNT Sports BR.

    Антони
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    Антони

    Ранее бывшая девушка бразильца Габриэла Каваллин обвинила игрока в домашнем насилии. Сам Антони опроверг все обвинения в свой адрес.

    «В связи с фактами, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и касаются нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони, которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и CBF организация сообщает, что спортсмен выведен из состава сборной Бразилии», — говорится в заявлении CBF.

    Вместо Антони в сборную вызван нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. Бразилия в сентябре проведет матчи против Боливии (9 сентября) и Перу (13 сентября).

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