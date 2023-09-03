«Лион» — «ПСЖ»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче четвертого тура французской Лиги 1на выезде переигралсо счетом 4:1.

На дубль Килиана Мбаппе, а также голы Ашрафа Хакими и Марко Асенсио хозяева ответили точным ударом престижа в исполнении Корентена Толиссо с пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — ПСЖ 1:4 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (4'), 0:2 Ашраф Хакими (20'), 0:3 Марко Асенсио (38'), 0:4 Килиан Мбаппе (45 + 2'), 1:4 Корентин Толиссо (пенальти) (74') Лион: Антони Лопеш, Клинтон Мата, Дуйе Чалета-Цар, Синали Дьоманде, Николас Тальяфико, Корентин Толиссо (Йоанн Лепенан, 80'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Ernest Nuamah (Jeffinho, 76'), Максанс Какере, Райан Шерки (Skelly Alvero, 76'), Тино Кадевере (Мама Бальде, 46') ПСЖ: Килиан Мбаппе, Марко Асенсио (Гонсалу Рамуш, 75'), Усман Дембеле (Брэдли Баркола, 75'), Витор Феррейра, Мануэль Угарте (Фабиан Руис, 75'), Уоррен Заир-Эмери (Cher Ndour, 86'), Лукас Эрнандес, Милан Шкриньяр, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Корентин Толиссо (3'), Лукас Эрнандес (48'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (58'), Уоррен Заир-Эмери (73')

Календарь и таблица Лиги 1

Таким образом, «ПСЖ» набрал восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Лиона» один пункт и последняя строчка.