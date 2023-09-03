ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Зенит»Два привоза и потасовка. ЦСКА и «Зенит» выдали боевую ничью
  • 23:58
    • «Барселона» дожала «Осасуну»
  • 23:50
    • «Ювентус» одержал гостевую победу над «Эмполи» в матче Серии А
  • 23:38
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион»
  • 22:19
    • «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» в матче РПЛ
  • 21:36
    • «Интер» разгромил «Фиорентину», у Мартинеса — дубль
    Все новости спорта

    Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион»

    «Лион» — «ПСЖ»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион ПСЖ
    В матче четвертого тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде переиграл «Лион» со счетом 4:1.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    На дубль Килиана Мбаппе, а также голы Ашрафа Хакими и Марко Асенсио хозяева ответили точным ударом престижа в исполнении Корентена Толиссо с пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — ПСЖ 1:4
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (4'), 0:2 Ашраф Хакими (20'), 0:3 Марко Асенсио (38'), 0:4 Килиан Мбаппе (45 + 2'), 1:4 Корентин Толиссо (пенальти) (74') Лион: Антони Лопеш, Клинтон Мата, Дуйе Чалета-Цар, Синали Дьоманде, Николас Тальяфико, Корентин Толиссо (Йоанн Лепенан, 80'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Ernest Nuamah (Jeffinho, 76'), Максанс Какере, Райан Шерки (Skelly Alvero, 76'), Тино Кадевере (Мама Бальде, 46') ПСЖ: Килиан Мбаппе, Марко Асенсио (Гонсалу Рамуш, 75'), Усман Дембеле (Брэдли Баркола, 75'), Витор Феррейра, Мануэль Угарте (Фабиан Руис, 75'), Уоррен Заир-Эмери (Cher Ndour, 86'), Лукас Эрнандес, Милан Шкриньяр, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Корентин Толиссо (3'), Лукас Эрнандес (48'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (58'), Уоррен Заир-Эмери (73')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Таким образом, «ПСЖ» набрал восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Лиона» один пункт и последняя строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В первой домашней игре «Ак Барс» также будет результативен
  • «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Хватит ли Алькарасу трех сетов для победы над Арнальди?
  • Алькарас — Арнальди. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Рублев остановить Дрейпера?
  • Дрейпер — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алькарас — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дрейпер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Родина — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры