Хохлов: Пенальти и стандарт убили команду

Главный тренерподвел итог матча против(0:3).

«Переломный момент — второй тайм. Первый тайм проходил нормально, но мы не так агрессивно играли впереди. Хотел до верного разыграть, а нужно было больше бить и угрожать воротам.

Второй тайм — пенальти и стандарт убили команду, не нашлось, что противопоставить, впали в аморфное состояние. Не буду давать оценку эмоциональному состоянию. Первый тайм — вполне нормально, были моменты, второй тайм — ужас», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ (5 очков). «Сочи» располагается на 12-й позиции (6).