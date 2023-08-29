ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной
  • 14:21
    • В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
    Все новости спорта

    Наставник сборной Аргентины оценил игру Месси

    Футбол Интер Майами Сборная Аргентины
    Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру форварда Лионеля Месси за «Интер Майами». Нападающему не потребовалось много времени на адаптацию.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Месси в порядке, я вижу его счастливым, радостным, и это здорово. В конце концов, ему нужно, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было комфортно, чтобы он и его семья чувствовали себя счастливыми, как и его товарищи по команде. Его присутствие на поле — это уже нечто невероятное. Одноклубники и соперники Месси — все вместе с Лионелем создают нечто особенное в США. Месси по-прежнему более чем в состоянии продолжать показывать высокий уровень футбола», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

    В текущем сезоне Месси сыграл 9 поединков во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 ассиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Динамо» сильнейшего в основное время?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Медведев не отдаст ни гейма в стартовом матче на US Open?
  • Медведев — Балаж. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев снова проиграет Руусувуори?
  • Руусувуори — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Балаж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч АЕК — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры