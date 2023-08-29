Наставник сборной Аргентины оценил игру Месси

Наставник сборной Аргентиныпрокомментировал игру форвардаза «Интер Майами». Нападающему не потребовалось много времени на адаптацию.

«Месси в порядке, я вижу его счастливым, радостным, и это здорово. В конце концов, ему нужно, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было комфортно, чтобы он и его семья чувствовали себя счастливыми, как и его товарищи по команде. Его присутствие на поле — это уже нечто невероятное. Одноклубники и соперники Месси — все вместе с Лионелем создают нечто особенное в США. Месси по-прежнему более чем в состоянии продолжать показывать высокий уровень футбола», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

В текущем сезоне Месси сыграл 9 поединков во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 ассиста.