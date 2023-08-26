«Ленинградец» обыграл «Сокол», а «Химки» сыграли вничью с «Волгарем»

Обзор матчей 7-го тура российской Первой лиги.

В одном из матчей «Ленинградец» минимально обыграл «Сокол» (1:0). Единственный гол гости забили на 67-й минуте встречи. Отличился форвард «Ленинградца» Максим Бачинский.

Футбол. Россия. ФНЛ Сокол — Ленинградец 0:1 Гол: 0:1 Bachinski M. (67') Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ezhkov D., Ян Гудков, Kozlovsky N., Molodtsov A., Morozov V., Илья Сериков, Yugaldin D. Ленинградец: Smirnov E., Bachinski M., Gorulev V., Kaptilov V., Kazakov R., Андрей Хитяев, Kostin S., Владислав Микушин, Nikolaev S., Rozmanov N., Sirotov V. Предупреждения: Илья Сериков (48'), Molodtsov A. (67'), Андрей Хитяев (84')

После этого матча «Ленинградец» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 9-ю очками в активе. «Сокол» — на 2-й позиции (13 баллов).

В параллельном матче «Химки» и «Волгарь» разошлись миром (0:0). За весь матч гости заработали 2 желтые карточки и нанесли 3 удара в створ ворот. «Химки» нанесли только 2 удара по воротам.

Футбол. Россия. ФНЛ Химки — Волгарь 0:0 Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Олег Исаенко, Хетаг Хосонов, Артём Кулишев, Равиль Нетфуллин, Кирилл Панченко, Илья Садыгов, Сергей Терехов, Varatynov S., Volkov Z. Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Atabayev E., Gilyazetdinov A., Гоча Гогричиани, Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Павел Шакуро, Денис Ткачук, Илья Зуев Предупреждения: Денис Ткачук (63'), Кирилл Ушатов (86')

«Химки» занимают 7-е место в таблице Первой лиги с 10-ю очками. «Волгарь» — на 18-й позиции с 2 баллами в активе.