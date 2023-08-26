Тренер «Интер Майами» высказался, сколько матчей может пропустить Месси

Наставник «Интер Майами»отметил, что форвардможет пропустить гостевую игру МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз».

По словам специалиста, у нападающего накопилась усталость.

«Мы проведём дальнейшую оценку после вечерней тренировки 25 августа. Это неизбежно, что в какой-то момент его у нас не будет на поле. Это случится как минимум три раза в этом году, а в следующем году ещё больше. Нам придётся искать решение. Я понимаю ожидания остального мира, наблюдающего за ним, и это неоспоримо. Но я не могу действовать, основываясь на этом, потому что тогда рискую сделать что-то неправильно», — приводит ESPN слова Мартино.

Месси перешел в «Интер Майами» этим летом.