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    Тренер «Интер Майами» высказался, сколько матчей может пропустить Месси

    Футбол Интер Майами
    Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино отметил, что форвард Лионель Месси может пропустить гостевую игру МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По словам специалиста, у нападающего накопилась усталость.

    «Мы проведём дальнейшую оценку после вечерней тренировки 25 августа. Это неизбежно, что в какой-то момент его у нас не будет на поле. Это случится как минимум три раза в этом году, а в следующем году ещё больше. Нам придётся искать решение. Я понимаю ожидания остального мира, наблюдающего за ним, и это неоспоримо. Но я не могу действовать, основываясь на этом, потому что тогда рискую сделать что-то неправильно», — приводит ESPN слова Мартино.

    Месси перешел в «Интер Майами» этим летом.

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