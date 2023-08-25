Египет готов провести товарищеский матч со сборной России

Сборнаяв будущем готова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с. Об этом сообщил член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми.

«Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча со сборной России в будущем, но не в этом году. Этой осенью у нас уже утвержден график игр: 8 сентября — встреча с Эфиопией, а 12 сентября товарищеский матч с Тунисом.

У нас нет конкретного предложения от РФС, но если оно поступит, нам будут важны детали сделки.

Главное — место проведения товарищеского матча — в России или Египте. Для нас не проблема подготовиться к матчу между нашими национальными командами. В будущем мы открыты и готовы к этому», — приводит слова Эль Коми Sport24.

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.