Клопп о трансферной окне в Саудовской Аравии: Помню что-то подобное в России давным-давно

Главный тренервысказался о трансферах футболистов в клубы из Саудовской Аравии.

«Власти должны ясно дать понять, что если вы хотите быть частью системы, то должны вести дела в те же сроки, что и все остальные.

(Ситуация с Саудовской Аравией) для нас невыгодна, это ясно. Если нам нужен футболист, скажем, из "Уигана", мы обращаемся туда и платим цену. То же самое в Бундеслиге и так далее. Теперь есть другая ситуация. Это не очень хорошо, но это часть бизнеса. Не уверен, что это можно изменить.

Невозможно принять то, что наше трансферное окно закрывается, а у них еще открыто. Нам же надо играть до 1 января в таком же составе. Помню что-то подобное в России давным-давно. Но тогда были не совсем сумасшедшие деньги.

Сейчас что-то новое и сложное. Я уверен, что ФИФА могла бы (изменить дедлайн) вот так (щелкает пальцем), но не уверен, что они этого хотят», — сказал Клопп Liverpool Echo.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад».

В следующем матче «мерсисайцы» сыграют с «Ньюкаслом» 27 августа.