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    «Сельта» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура испанской Ла Лиги между «Сельтой» и мадридским «Реалом»

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    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем
    Сегодня в 22:30 по московскому времени на стадионе «Балаидос» в Виго «Сельта» сыграет с «Реалом». За ходом матча 3-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Сельта»

    В прошлом сезоне «Сельта» заняла 13-е место в чемпионате Испании, но при этом оторвалась от зоны вылета всего на 3 балла. По завершению 38-го тура в активе команды из Виго числилось 43 очка (11 побед, 10 ничьих и 17 поражений).

    В июне главный тренер команды Карлуш Карвальял покинул клуб, а на его место был назначен Рафаэль Бенитес. Последним местом работы испанца был «Эвертон», из которого он был уволен в январе 2022 года.

    На старте нового сезона «Сельта» провела два матча, заработав в них один балл. В первом туре «кельты» дому уступили «Осасуне» (0:2), а во второй встрече вырвали ничью в гостях у «Реал Сосьедада», забив гол на 94-й минуте (1:1).

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    «Реал»

    Мадридский «Реал» в прошлом сезоне стал вторым, отстав от «Барселоны» на 10 очков. Однако «сливочные» не остались без трофеев, одержав победу в Кубке Испании. В финальном матче коллектив Карло Анчелотти взял верх над «Осасуной» (2:1).

    В межсезонье клуб пополнили Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (103 миллиона евро) и Арда Гюлер из «Боруссии» (20 миллионов). Также в «Реал» на правах аренды перебрался голкипер лондонского «Челси» Кепа, который должен заменить выбывшего до конца сезона из-за травмы Куртуа.

    Оба матча новой кампании «сливочные» провели на выезде. В первом туре «Реал» с сухим счетом переиграл «Атлетик» (2:0), а затем разобрался с «Альмерией» (3:1). Стоит отметить, что новичок Джуд Беллингем в этих матчах записал в свой актив 3 гола.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги «Реал» одержал победы в обоих матчах — 4:1 на выезде и 2:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 9 побед и еще раз команды разошлись миром. Последний раз «Сельта» обыгрывала своего соперника 18 января 2017 года — 2:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Реал» с коэффициентом 3.10.

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