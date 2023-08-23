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    Корнеев: «Оренбург» сможет вылезти из ямы только с помощью конкретных действий тренера

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал уход Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

    Иржи Ярошик
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    Иржи Ярошик

    Новым главным тренером «Оренбурга» стал испанец Давид Деограсия, который ранее работал в академии уральского клуба.

    «Думаю, в первых играх ещё что-то просматривалось. Может быть, на "багаже" Лички, не знаю. Но было много провалов — их нельзя назвать системными. Команда либо вставала, либо будто переставала что-то делать по тактике, и проваливалась в обороне так, что ей можно было легко забивать. Возникает вопрос: почему так происходило?

    Может быть, всё-таки Ярошик не справился. В прошлом сезоне у "Оренбурга" тоже был непростой отрезок, но тогда команда не проигрывала крупно.

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    • Я как тренер могу сказать одно. Вылезти из этой ямы можно только с помощью конкретных действий тренера и его ясных задач. Если такого нет, то игроки начинают сомневаться.

    Что касается Деограсии, мне кажется, это какая-то временная история до нового назначения. Я не верю, что он реальный тренер, который возглавит "Оренбург" в этом сезоне», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров, в которых набрал одно очко.

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