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    Юран: Игра с «Факелом» была до красной карточки

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал выездное поражение от воронежского «Факела» (0:2) в пятом туре РПЛ.

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    Нижегородская команда с 56‑й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова, который получил две желтые карточки в течение нескольких минут.

    «Игра была до красной карточки. Здесь сложно играть. "Факел" хорошо действует дома при своих болельщиках. Пропустили мяч и начали раскрываться. Главное, что все живы и здоровы.

    В первом тайме игра не устраивала, была зажатость. Во втором начали играть в атаку, у "Факела" начались проблемы. Не справились в том моменте, который привел к голу.

    Александров? У меня нет к нему вопросов. Конечно, посмотрим, до этого у него была красная в первом туре. Нужно разбирать, заострим внимание, если что.

    Есть ответный матч в Нижнем Новгороде, будем с нетерпением ждать, — сказал Юран в эфире "Матч ТВ".

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