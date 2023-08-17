Берарди может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Руководствонамерено подписать нападающего. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стало известно, что сам Берарди хочет перейти в «Ювентус». Сумма сделки может составить 20 млн. евро без учета бонусов.

К тому же, в этот трансфер «Ювентус» может включить 20-летнего хавбека Матиаса Соуле, но «Сассуоло» не очень заинтересован в этом футболисте.

Боссы «старой синьоры» уже согласовали контракт с Берарди сроком на 4 года с зарплатой 3 млн. евро в год без учета бонусов.

В прошлом сезоне Берарди провел 26 матчей в Серии А, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.