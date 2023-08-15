В «Локомотиве» высказались о будущем Изидора

Московскийне получал официальных предложений по французскому нападающемуу.

«В последнее время участились слухи в различных СМИ и Telegram-каналах о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в один из зарубежных клубов — в частности, во французский "Марсель". На данный момент футбольный клуб "Локомотив" не получал предложений по трансферу или аренде игрока.

Изидор остается в расположении команды, которая в плановом режиме готовится к матчу РПЛ с футбольным клубом "Краснодар". Напомним, встреча состоится в Краснодаре в субботу, 19 августа. Просим наших болельщиков доверять только официальным и проверенным источникам», — цитирует пресс-службу «Локомотива» «Чемпионат».