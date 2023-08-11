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    «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Фреда в «Фенербахче»

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред продолжит карьеру в «Фенербахче».

    Фред
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    Фред

    «Бразильский футболист готов к переходу в турецкую Суперлигу при условии прохождения медицинского обследования, согласования личных условий и получения международного разрешения на переезд.

    30-летний игрок оставил так много положительных воспоминаний о своем пребывании на "Олд Траффорд", где он был чрезвычайно популярен как личность и как игрок. Все в клубе хотели бы пожелать Фреду удачи в будущем, поскольку мы ждем подтверждения того, что сделка завершена», — написано в заявлении клуба.

    Фред выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. Он провел за манкунианцев 213 матчей, забил 14 мячей и сделал 19 результативных передач.

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