«Монца» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

не смог обыграть(1:1) в товарищеском матче.

На 29-й минуте встречи гости забили свой первый и единственный гол. Арбитр назначил пенальти в ворот «Монцы», а нападающий «Милана» Кристиан Пулишич не смог реализовать одиннадцатиметровый, но вторым темпом американец все-таки вогнал мяч в ворота.

Спустя всего 3 минуты «Монца» сравняла счет. Гол забил полузащитник Андреа Кольпани.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Монца — Милан 1:1 Голы: 0:1 Кристиан Пулишич (29'), 1:1 Андреа Кольпани (32') Монца: Микеле Ди Грегорио, Davide Bettella (Danilo D`Ambrosio, 20'), Лука Кальдирола, Андреа Карбони (Роб Холдинг, 68'), Патрик Чиурриа (Самуэле Биринделли, 85'), Маттео Пессина, Роберто Гальярдини (Хосе Мачин, 85'), Карлос Аугусто (Франко Карбони, 90'), Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 79'), Дани Мота (Джанлука Капрари, 56'), Mirko Maric (Андреа Петанья, 56') Милан: Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 80'), Оливье Жиру (Лоренцо Коломбо, 80'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 79'), Рубен Лофтус-Чик, Раде Крунич, Тейьяни Рейндерс, Тео Эрнандес (Davide Bartesaghi, 79'), Фикайо Томори, Малик Тшау, Пьер Калюлю, Мик Меньян Предупреждения: Тейьяни Рейндерс (45'), Роберто Гальярдини (59'), Рафаэл Леау (59'), Тео Эрнандес (61')

13 августа «Монца» встретится с «Реджаной» в рамках Кубка Италии, а «Милан» 9 августа сыграет с «Тренто» в товарищеском поединке.