Абаскаль: Мы удовлетворены, но хотим играть еще лучше

Главный тренер «Спартака»прокомментировал крупную победу команды над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Мы не можем сказать, что мы полностью довольны. В футболе это так не работает, иначе это значит, что ты конформист. Мы всегда хотим прибавлять, идти вперед. Особенно в современном в футболе — сегодня ты побеждаешь, но у нас матч уже через два дня.

Но, конечно, мы можем сказать, что мы удовлетворены. Радостно, с каким настроем и самоотдачей играли ребята. Но в целом мы настроены на то, чтобы продолжать прогрессировать. Не может не радовать, что ребята чувствуют силы и уверенность. Все же мы хотим играть еще лучше», — заявил главный тренер «Спартака».