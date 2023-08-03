«Левски», «Нефтчи», «Омония» и «Маккаби» пробились в следующий раунд квалификации Лиги конференций

Завершились ряд ответных матчей квалификации Лиги конференций.

Болгарский «Левски» одолел македонский «Шкупи» со счетом 1:0 и благодаря победе с общим результатом 3:0 дальше прошла команда из Болгарии.

В другой игре азербайджанский «Нефтчи» в родных стенах переиграл боснийский «Железничар» с результатом 2:0 и пробился в следующий раунд квалификации Лиги конференций.

В параллельном матче кипрская «Омония» добыла уверенную победу над азербайджанской «Габалой» со счетом 4:1. В первой игре киприоты также были сильнее и прошли дальше.

И, наконец, молдавский «Петрокуб» уступил израильскому «Маккаби» со счетом 0:2 и за счет двух побед команда из Израиля добыла общую викторию.