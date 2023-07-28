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    «Спартак» готов заплатить 5 млн евро за защитника «Олимпиакоса»

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    Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук попал в список трансферных целей «Спартака».

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    По информации Sportime, московский клуб готов выкупить 25-летнего молдаванина за пять миллионов евро.

    Источник также отмечает, что греческий клуб отстранил Рябчука от тренировок с первой командой из-за того, что он самостоятельно начал вести переговоры со «Спартаком».

    Рябчук перешел в «Олимпиаксом» в 2021 году из португальского клуба «Пасуш Феррейра». Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

    В прошедшем сезоне Рябчук провел за «Олимпиакос» 45 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

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