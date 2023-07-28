«РБ Лейпциг» продлил контракт с главным тренером

подписал новое соглашение с тренером, сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт рассчитан до 2025 года. 46-летний специалист тренирует «быков» с сентября 2022 года.

«Когда я смотрел на счастливые лица тысяч болельщиков после победы в Кубке, это вызывало у меня чувство гордости. Лейпциг — мой город, а Восточная Германия — мой дом. Для меня это и большая честь, и большая ответственность — продолжать работу по развитию нашего клуба вместе с моей тренерской командой и персоналом "Лейпцига", — сказал Розе после подписания нового контракта.