В РФС допустили отмену статуса легионеров для футболистов из Африки

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)высказался о возможной отмене статуса легионеров для футболистов из Африки при определенных условиях.

В пятницу в рамках саммита «Россия — Африка» проходит сессия «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России» с участием Митрофанова.

«Лимит определяется Минспортом, не РФС. Тем не менее вы знаете, что есть прецеденты, когда Россия заключает определенные соглашения, например, с Белоруссией и странами ЕАЭС, для них сделаны исключения.

Если такой договор будет подписан, то да, легионеры из таких стран могут не считаться легионерами в России», — приводит слова Митрофанова Sport24.