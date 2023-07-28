В РФС допустили отмену статуса легионеров для футболистов из Африки

Максим Митрофанов Фото: globallookpress.com
В пятницу в рамках саммита «Россия — Африка» проходит сессия «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России» с участием Митрофанова.
«Лимит определяется Минспортом, не РФС. Тем не менее вы знаете, что есть прецеденты, когда Россия заключает определенные соглашения, например, с Белоруссией и странами ЕАЭС, для них сделаны исключения.
Если такой договор будет подписан, то да, легионеры из таких стран могут не считаться легионерами в России», — приводит слова Митрофанова Sport24.