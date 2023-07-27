Лаутаро Мартинес: Лукаку разочаровал меня

Нападающий миланского «Интера»признался, что был удивлен, когда узнал, чтохочет перейти в

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На данный момент бельгиец находится на контракте в «Челси».

«Я был разочарован, это правда. Я пытался позвонить ему в те дни хаоса, но он не отвечал мне. То же самое он делал и с другими партнерами по команде.

После стольких лет вместе, после стольких прожитых вместе вещей я был разочарован. К счастью, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Мартинеса La Gazzetta dello Sport.