Семак о дебюте Марио Фернандеса за «Зенит»: Он только набирает форму

Главный тренероценил игру защитника Марио Фернандес в матче группового этапа Кубка России с(2:0).

«Марио вышел на своей привычной позиции, он только набирает форму. Эта позиция позволяет отдышаться или задержаться в атаке. Что касается Вячеслава Караваева, то он смотрелся хорошо физически, часто оказывался против Бериши один в один.

Нам нужен был быстрый игрок, который мог бы страховать и играть в этом отношении надёжно.

Оставили Караваева на этой позиции, а Марио выпустили на привычную, понимая, что игрового тонуса ему очень не хватает. Будем потихонечку набирать форму», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал петербургского клуба.

В следующем матче «Зенит» встретится с «Ростовом» 29 июля в рамках РПЛ.