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    «Зенит»Ротация Семака и дебют Фернандеса. «Зенит» на классе обыграл «Ахмат»
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    Семак о дебюте Марио Фернандеса за «Зенит»: Он только набирает форму

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Марио Фернандес в матче группового этапа Кубка России с «Ахматом» (2:0).

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Марио вышел на своей привычной позиции, он только набирает форму. Эта позиция позволяет отдышаться или задержаться в атаке. Что касается Вячеслава Караваева, то он смотрелся хорошо физически, часто оказывался против Бериши один в один.

    Нам нужен был быстрый игрок, который мог бы страховать и играть в этом отношении надёжно.

    Оставили Караваева на этой позиции, а Марио выпустили на привычную, понимая, что игрового тонуса ему очень не хватает. Будем потихонечку набирать форму», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал петербургского клуба.

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