Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»

«Интер Майами» крупно переиграл «Атланту» в матче второго тура Кубка лиг — 4:0.

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые вышел в стартовом составе.

Именно он и стал главной звездой встречи, оформив дубль за 14 минут. Также на его счету результативная передача. Его заменили на 78-й минуте. Еще один дубль занес в свой актив полузащитник Роберт Тэйлор.

В концовке матча «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Кристофера Маквея. Однако полузащитник Тьяго Альмада не реализовал пенальти.

«Интер Майами» с двумя победами в двух матчах вышел в плей-офф турнира. «Атланта» и «Крус Асуль» в очном противостоянии решат судьбу второй путевки 1/16 финала.