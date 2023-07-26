Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые вышел в стартовом составе.
Именно он и стал главной звездой встречи, оформив дубль за 14 минут. Также на его счету результативная передача. Его заменили на 78-й минуте. Еще один дубль занес в свой актив полузащитник Роберт Тэйлор.
В концовке матча «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Кристофера Маквея. Однако полузащитник Тьяго Альмада не реализовал пенальти.
«Интер Майами» с двумя победами в двух матчах вышел в плей-офф турнира. «Атланта» и «Крус Асуль» в очном противостоянии решат судьбу второй путевки 1/16 финала.