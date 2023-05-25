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    Бородюк: Реформаторы, оставьте в покое РПЛ и Кубок России

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    Известный тренер Александр Бородюк высказался против возможных реформ в российском футболе.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

    «Что касается реформ, отдельно хотелось бы отметить, чтобы у каждого реформатора были имя и фамилия, чтобы после выдуманных реформ была определенная ответственность. А то у нас могут навыдумывать, а потом ответственных нет.

    Оставьте футбол в покое! Есть гладкий чемпионат во всем мире. Не надо ничего выдумывать — все давно изобретено. Оставьте Кубок России таким, какой он есть, — выиграл или проиграл.

    Если не хватает игр, то сделайте другой турнир: например, Кубок РПЛ. Там можно делать абсолютно любую систему. Реформаторы, оставьте в покое главные турниры.

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    • Зачем что-то выдумывать? 15 лет что-то выдумывают, перешли на "осень-весна" — 15 лет ничего не можем выиграть. По два месяца не играем летом, когда прекрасные поля. Оставьте главные турниры такими, какими они всегда были.

    Что касается возможной реформы Суперкубка, то мы все хотим сделать как в Испании или Германии. Зачем-то постоянно хотим оттуда что-то взять. Лучше придумайте свое достойное. Вторая лига раньше была подпиткой, давала молодых футболистов, футболисты набирались там опыта перед выступлениями в РПЛ.

    Во что сейчас превратили Вторую лигу? Все давно было выдумано. И большие победы были. Поэтому реформаторам надо оставить футбол в покое», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».

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