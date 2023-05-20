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    «Шальке» и «Айнтрахт» поделили очки

    «Шальке» — «Айнтрахт»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» и «Айнтрахт» сыграли вничью 2:2.

    «Шальке»
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    «Шальке»

    В составе хозяев поля точными ударами отметились Симон Теродде и Себастьян Польтер, а за гостей забивали Даити Камада и Тута.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Айнтрахт Ф 2:2
    Голы: 1:0 Симон Теродде (1'), 1:1 Даити Камада (21'), 1:2 Тута (59'), 2:2 Себастьян Полтер (85') Шальке 04: Александер Шволов, Седрик Бруннер, Сепп ван ден Берг, Моритц Йенц, Хеннинг Матрициани, Том Краус (Данни Латца, 65'), Алекс Краль, Кенан Караман, Родриго Саласар (Тобиас Мор, 78'), Тим Скарке (Доминик Дрекслер, 55'), Симон Теродде (Себастьян Полтер, 78') Айнтрахт Ф: Рандаль Коло Муани (Рафаэль Борре, 85'), Даити Камада, Марио Гётце, Кристофер Ленц (Ансгар Кнауфф, 60'), Джибриль Соу, Себастьян Роде (Йеспер Линдстрём, 73'), Аурелио Бута (Эрик Эбимбе, 85'), Эван Н'Дика, Тута, Алмами Туре, Кевин Трапп Предупреждения: Джибриль Соу (6'), Аурелио Бута (32'), Том Краус (39'), Симон Теродде (40'), Моритц Йенц (44'), Рандаль Коло Муани (44'), Тута (90 + 5')

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Айнтрахт» (47 очков) — восьмой, «Шальке» (31 пункт) — шестнадцатый.

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    В параллельной игре «Вердер» и «Кельн» также не смогли выявить сильнейшего — 1:1.

    На гол Штеффена Тиггеса хозяева ответили точным ударом Романо Шмида.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Кёльн 1:1
    Голы: 0:1 Штеффен Тиггес (36'), 1:1 Романо Шмид (73') Вердер: Иржи Павленка, Милош Велькович, Никлас Штарк, Марко Фридль, Митчелл-Элия Вайзер (Никлас Шмидт, 48'), Леонардо Биттенкорт (Романо Шмид, 46'), Илия Груев (Кристиан Гросс, 46'), Йенс Стаге, Антони Юнг (Ли Бьюкенен, 61'), Никлас Фуллкруг, Марвин Дукш (Максимилиан Филипп, 90') Кёльн: Штеффен Тиггес (Дейви Зельке, 61'), Линтон Майна (Димитрис Лимниос, 61'), Флориан Кайнц (Денис Хусейнбашич, 78'), Деян Любичич (Ян Тильман, 33'), Эрик Мартель, Эйе Скири, Йонас Хектор, Юлиан Хабот, Тимо Хюберс, Бенно Шмиц (Кингсли Шиндлер, 78'), Марвин Швебе Предупреждения: Деян Любичич (12'), Митчелл-Элия Вайзер (27'), Леонардо Биттенкорт (33'), Йенс Стаге (79'), Ли Бьюкенен (82'), Йонас Хектор (89')

    В активе «Кельна» теперь 42 очка и десятое место. У «Вердера» 36 пунктов и двенадцатая строчка.

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