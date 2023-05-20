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    Миранчук: Вторая часть сезона для нас как финал

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук оценил игру команды в матче 28‑го тура РПЛ против «Факела».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Надо отдать должное сопернику, очень сложная команда. Получился плотный футбол, но мы реализовали свой момент. Все молодцы, все боролись. Могу только поздравить с победой.

    Мотивация? Вторая часть сезона для нас как финал, так как за первый круг мы многое пустили. Настраиваемся отдавать силы в каждом матче», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

    «Локомотив» набрал 37 очков и расположился на 10-й позиции в таблице РПЛ. На счету «Факела» 28 баллов, с которыми он занимает 12-ю позицию.

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