«Аталанта» — «Верона»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 36-го тура итальянской Серии Ав родных стенах переиграласо счетом 3:1.

На гол Дарко Лазовича хозяева ответили точными ударами Давиде Дзаппакосты, Марио Пашалича и Расмуса Хойлунда.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Верона 3:1 Голы: 0:1 Дарко Лазович (11'), 1:1 Давиде Дзаппакоста (22'), 2:1 Марио Пашалич (53'), 3:1 Расмус Хёйлунн (62') Аталанта: Марко Спортьелло, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Джорджио Скальвини, Давиде Дзаппакоста (Калеб Околи, 55'), Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Йоаким Мехле, Марио Пашалич (Эдерсон, 77'), Расмус Хёйлунн (Мерих Демирал, 86'), Луис Мурьель (Адемола Лукман, 55') Верона: Милан Дюрич (Адольфо Гайч, 65'), Сириль Нгонж, Дарко Лазович (Давиде Фараони, 58'), Фабио Депаоли, Сулемана, Адриен Тамез (Оливер Абильгор, 79'), Филиппо Терраччано (Симоне Верди, 65'), Хуан Давид Кабаль Мурильо, Исак Хин, Федерико Чеккерини (Диего Коппола, 79'), Лоренцо Монтипо Предупреждения: Теун Коопмейнерс (24'), Исак Хин (28'), Фабио Депаоли (36'), Давиде Фараони (90 + 3')

Заработанные три очка позволили «Аталанте» набрать 61 очко и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Вероны» 30 пунктов и восемнадцатая строчка.