«Арсенал» в рамках 36-го тура АПЛ сыграет дома против «Брайтона». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Канониры» набрали 81 очко в 35-ти матчах и занимают вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. На счету «Арсенала» 25 побед, 6 ничьих и 4 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 83:39.

В предыдущем туре подопечные Микеля Артеты обыграли на выезде соседей по турнирной таблице — «Ньюкасл» (2:0). Голом в составе лондонской команды отметился Эдегор, еще один мяч был забит в результате автогола Шера.

После неудачной серии из четырех матчей без побед «Арсенал» смог во второй раз подряд забрать максимум очков. Туром ранее «канониры» в лондонском дерби переиграли «Челси» (3:1).

«Брайтон»

«Чайки» идут на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 55 очков в 33-х матчах. На счету «Брайтона» 16 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 63:45.

В крайнем туре подопечные Роберто Де Дзерби достаточно неожиданно уступили с крупным счетом дома «Эвертону» (1:5). «Брайтон» проигрывал со счетом 0:3 уже в первом тайме и не смог переломить ход встречи после перерыва. Единственный мяч в составе хозяев поля забил Макалистер.

Всего в 5-ти последних матчах на счету «Брайтона» 3 победы и 2 поражения.

Личные встречи

В первом круге «Арсенал» переиграл своего соперника в результативном поединке (4:2). Всего в 10-ти последних матчах на счету «Брайтона» 4 победы, «канониры» выиграли 3 встречи и еще в трех случая была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон» с коэффициентом 2.25.