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    Моуринью: Ребята сделали все возможное, чтобы выиграть

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Байером» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Это все заслуга парней. У них есть менталитет, желание, связь с болельщиками, чувство ответственности за то, что нужно отдать все и сделать болельщиков счастливыми.

    Это была непростая игра, интеллектуально это был очень сложный матч. Трудно играть против "Байера", сохранять концентрацию в течение всего матча, играть на победу и держать в уме, что потеря мяча может быть разрушительной. Ребята сделали все возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Моуринью Football Italia.

    Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене.

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