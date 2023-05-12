Моуринью: Ребята сделали все возможное, чтобы выиграть

Главный тренер «Ромы»прокомментировал победу над «Байером» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это все заслуга парней. У них есть менталитет, желание, связь с болельщиками, чувство ответственности за то, что нужно отдать все и сделать болельщиков счастливыми.

Это была непростая игра, интеллектуально это был очень сложный матч. Трудно играть против "Байера", сохранять концентрацию в течение всего матча, играть на победу и держать в уме, что потеря мяча может быть разрушительной. Ребята сделали все возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене.