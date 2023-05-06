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    «Ланс» победил «Марсель» и вышел на второе место в Лиге 1

    «Ланс» — «Марсель»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Франции «Ланс» победил «Марсель» со счетом 2:1.

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    В составе хозяев по голу забили Секо Фофана и лучший бомбардир команды Луа Опенда.

    «Олимпийцы» ответили голом Димитри Пайе, который отметился за 2 минуты до конца основного времени.

    Лига 1. 34-й тур
    Ланс — Марсель 2:1 (1:0, 1:1)
    Голы: 1:0 — 42 Фофана, 2:0 — 60 Опенда, 2:1 — 88 ПайетЛанс: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 57), Франковски, Фофана, Фюльжени (Томассон, 57), Онана (Поремба, 90), Сотока, Опенда (Букса, 89)Марсель: Лопес, Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Мбемба (Гендузи, 76), Жиго (Балерди, 29), Нуну Тавареш, Верету, Малиновский (Пайет, 76), Ронжье, Ундер, Санчес (Витинья, 46)Предупреждения: Онана (11), Медина (24), Тудор (36), Франковски (45), Ронжье (45), Нуну Тавареш (63), Гради (63), Самба (89)

    «Ланс» набрал 72 очка, благодаря чему обошел «Марсель» на 2 пункта и занял 2-е место в таблице. Это третья победа подряд команды в турнире.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Марсель» с 70 баллами занимает 3-ю позицию. Они прервал свою 3-матчевую серию побед.

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