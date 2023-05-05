Семин: В матче «Зенит» — «Спартак» ожидается равная игра

Бывший главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча междув 26-м туре РПЛ.

«Матчи между "Зенитом" и "Спартаком" всегда вызывают очень большой интерес, можно даже сказать, что ажиотаж. Эти две команды имеют большое количество болельщиков. Всем интересна сегодняшняя ситуация. Если "Зенит" выиграет, то сделает очень большой шаг к чемпионству. Посмотрим, что тренеры предложат друг другу, какие варианты. В последнее время "Спартак", можно сказать, играл по тайму: тайм хорошо, тайм не очень. Если красно-белые смогут более ровно провести матч, шансы у них будут.

Думаю, что равная игра ожидается. Потому что всегда в таких матчах команды демонстрируют максимальную концентрацию и хорошую физическую готовность. Наверное, как всегда, фаворитом является "Зенит". Все-таки они играют более стабильно. Есть у команды эксклюзивные игроки. Поэтому какое-то предпочтение есть, но это футбол, и не всегда выигрывает сильнейший», — приводит слова Семина Rusfootball.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.