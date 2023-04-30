«Сочи» — «Торпедо»: счет матча 3:1, обзор голов

В составе сочинцев точными ударами отметились Жоазиньо, Кирилл Кравцов и Кирилл Заика. У «Торпедо» отличился Михаил Каймаков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Сочи — Торпедо 3:1
Голы: 1:0 Жоаозиньо (7'), 2:0 Кирилл Кравцов (45'), 3:0 Кирилл Заика (74'), 3:1 Caimacov M. (79') Сочи: Денис Адамов, Игорь Юрганов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Жоаозиньо, Лука Джорджевич, Артур Юсупов Торпедо: Егор Бабурин, Роман Юзепчук, Олег Кожемякин, Игорь Савич, Артём Самсонов, Марио Чурич, Александр Рязанцев, Давид Караев, Йорди Рейна, Хожимат Эркинов, Илья Стефанович
Таким образом, «Сочи» (34 очка) располагается на девятой строчке турнирной таблицы. «Торпедо» (13 пунктов) идет на последнем, 16-м месте.