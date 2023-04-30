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    «Сочи» добыл победу над «Торпедо»

    «Сочи» — «Торпедо»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле обыграл «Торпедо» со счетом 3:1.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    В составе сочинцев точными ударами отметились Жоазиньо, Кирилл Кравцов и Кирилл Заика. У «Торпедо» отличился Михаил Каймаков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Торпедо 3:1
    Голы: 1:0 Жоаозиньо (7'), 2:0 Кирилл Кравцов (45'), 3:0 Кирилл Заика (74'), 3:1 Caimacov M. (79') Сочи: Денис Адамов, Игорь Юрганов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Жоаозиньо, Лука Джорджевич, Артур Юсупов Торпедо: Егор Бабурин, Роман Юзепчук, Олег Кожемякин, Игорь Савич, Артём Самсонов, Марио Чурич, Александр Рязанцев, Давид Караев, Йорди Рейна, Хожимат Эркинов, Илья Стефанович

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Сочи» (34 очка) располагается на девятой строчке турнирной таблицы. «Торпедо» (13 пунктов) идет на последнем, 16-м месте.

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