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    «Бавария» всухую обыграла «Герту»

    «Бавария» — «Герта»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В 30-м туре чемпионата Германии «Бавария» победила «Герту» со счетом 2:0.

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    Баварцы открыли счет на 69-й минуте — отметился Серж Гнабри. Через 10 минут после этого Кингсли Коман удвоил преимущество хозяев и снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Герта 2:0
    Голы: 1:0 Серж Гнабри (69'), 2:0 Кингсли Коман (79') Бавария: Ян Зоммер, Нуссайр Мазрауи (Йосип Штанишич, 74'), Бенжамен Павар, Маттейс де Лигт, Жоау Канселу, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Лерой Зане, 46'), Серж Гнабри, Джамал Мусиала (Райан Гравенберх, 61'), Кингсли Коман (Матис Тель, 81'), Садио Мане (Томас Мюллер, 61') Герта: Флориан Нидерлехнер (Вилфрид Канга Ака, 54'), Джессик Нганкам (Чидера Эджук, 54'), Максимилиан Миттельштедт (Ibrahim Maza, 65'), Жан-Поль Бутьюс (Veit Stange, 83'), Лука Тусар, Доди Лукебакио (Дерри Шерхант, 83'), Марвин Платтенхардт, Агустин Рохель, Филип Уремович, Джонджо Кенни, Оливер Кристенсен Предупреждения: Леон Горецка (25'), Жоау Канселу (67')

    «Бавария» набрала 62 очка и сместила «Боруссию» (61 очко) с вершины таблицы. «Герта» с 22 баллами занимает последнее место.

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